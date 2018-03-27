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Паккьяо будет добиваться боя с Ломаченко

Мэнни Пакьяо
16:49 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Звездный филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) рассчитывает перед уходом на пенсию провести бой с украинцем Василием Ломаченко (10-1, 8 КО).

Паккьяо 8 июля в Малайзии проведет бой с чемпионом WBA в первом полусреднем весе Лукасом Матиссе (39-4, 36 КО). В случае победы филиппинец рассчитывает встретиться со своим бывшим промоутером Бобом Арумом и провести с главой компании Top Rank предварительные переговоры по бою с Ломаченко.

«Арум приглашен на бой. Думаю, после моего поединка против Матиссе мы поговорим с ним о бое с Ломаченко. Матиссе – чемпион, и у меня снова будет возможность завоевать титул. Это хороший бой», — приводит слова Паккьяо BoxingScene.

Для боя Ломаченко-Паккьяо необходимо еще одно условие. Поединок вряд ли состоится, если украинец 12 мая в Лас-Вегасе не сможет побить чемпиона WBA в легком весе Хорхе Линареса (44-3, 27 КО) и завладеть титулом в третьей весовой категории.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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