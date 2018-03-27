Паккьяо будет добиваться боя с Ломаченко

Паккьяо 8 июля в Малайзии проведет бой с чемпионом WBA в первом полусреднем весе Лукасом Матиссе (39-4, 36 КО). В случае победы филиппинец рассчитывает встретиться со своим бывшим промоутером Бобом Арумом и провести с главой компании Top Rank предварительные переговоры по бою с Ломаченко.

«Арум приглашен на бой. Думаю, после моего поединка против Матиссе мы поговорим с ним о бое с Ломаченко. Матиссе – чемпион, и у меня снова будет возможность завоевать титул. Это хороший бой», — приводит слова Паккьяо BoxingScene.

Для боя Ломаченко-Паккьяо необходимо еще одно условие. Поединок вряд ли состоится, если украинец 12 мая в Лас-Вегасе не сможет побить чемпиона WBA в легком весе Хорхе Линареса (44-3, 27 КО) и завладеть титулом в третьей весовой категории.