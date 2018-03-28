Россияне не оставляют надежд принять у себя бой Усик – Гассиев

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассчитывает, что Москва примет финальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком. Напомним, финальный бой запланирован на 11 мая в Саудовской Аравии.

"Мой долг как руководителя Федерации бокса России – привозить крупнейшие боксерские события в Россию. И я думаю, что мы отлично справились с проведением в феврале полуфинала суперсерии в Сочи.

Считаю, что Москва станет отличной площадкой для проведения грандиозного боксерского мероприятия. Наша задача – привозить в Россию как можно больше боев мирового уровня, даже если среди участников не будет наших боксеров.

Наша страна уже является одной из ведущих в мире бокса, но мы хотим ее сделать страной номер один. А для этого нужны большие боксерские мероприятия здесь, в России", – цитирует Кремлева пресс-служба ФБР.