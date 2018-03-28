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Украинец может заменить Альвареса в поединке с Головкиным

Сергей Деревянченко
11:45 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Сергей Деревянченко назван в числе претендентов на бой 5 мая.

Эксперт телеканала ESPN Дэн Рафаэль составил список достойных кандидатов для Геннадия Головкина на случай отмены его реванша с провалившим допинг-тест мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.

Самым привлекательным и оправданным во всех смыслах вариантом для Головкина, по мнению Рафаэля, является чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (26-0, 12 KO). Британец владеет последним поясом, которого не хватает GGG для звания абсолютного чемпиона.

Второе место в рейтинге эксперт отдал экс-чемпиону из США Дэниэлу Джейкобсу (33-2, 29 KO), который в марте прошлого года встречался с Головкиным. Американец стал первым на тот моментом соперником Triple-G, который выстоял 12 раундов, но уступил единогласным решением судей.

Также в этот список попали украинец Сергей Деревянченко (12-0, 10 KO), являющийся обязательным претендентом на титул Головкина по линии IBF, и еще один американец экс-чемпион мира в первом среднем весе Деметриус Андраде (25-0, 16 КО).

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Новости спорта, Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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