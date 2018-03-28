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Британский промоутер сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Линарес

Василий Ломаченко
12:01 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен уверен, что Василий Ломаченко не испытает особых проблем в поединке с Линаресом.

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен отдает предпочтение украинскому чемпиону мира во втором полулегком весе по версии WBO (10-1, 8 КО) Василию Ломаченко в бою против Хорхе Линареса.

«Я большой поклонник Ломаченко. Британские болельщики знают, что он собой представляет, и, на мой взгляд, он лучший боксер на данный момент.

Линарес также знаком британской публике, в основном за его умение побеждать наших бойцов в последние три года. Думаю, в бою с украинцем он пытается откусить кусок, который не сможет прожевать. Это будет большой бой», – сказал Уоррен.

Бой Ломаченко — Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Фрэнк Уоррен, Хорхе Линарес.
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