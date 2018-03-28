Британский промоутер сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Линарес

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен отдает предпочтение украинскому чемпиону мира во втором полулегком весе по версии WBO (10-1, 8 КО) Василию Ломаченко в бою против Хорхе Линареса.

«Я большой поклонник Ломаченко. Британские болельщики знают, что он собой представляет, и, на мой взгляд, он лучший боксер на данный момент.

Линарес также знаком британской публике, в основном за его умение побеждать наших бойцов в последние три года. Думаю, в бою с украинцем он пытается откусить кусок, который не сможет прожевать. Это будет большой бой», – сказал Уоррен.

Бой Ломаченко — Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке.