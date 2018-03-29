Джошуа: Потушу Паркера в восьмом или девятом раунде

Чемпион IBF, WBA и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о уязвимом месте Джозефа Паркера, а также заявил, что для победы ему хватит 8-9 раундов.

"Разница в том, что я умею контратаковать. Не видел, чтобы Паркер контратаковал кого-то. Я накажу его, когда он попытается меня ударить, когда он только подумает об ударе. Я его сломаю. Если все пойдет по плану, я потушу Паркера в восьмом или девятом раунде", – приводит слова Джошуа ресурс BoxingScene.

Ранее Джозеф Паркер заявил, что вернется в Новую Зеландию с титулами чемпиона мира. Также боксер готовит сюрпризы для Энтони Джошуа.