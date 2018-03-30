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Джошуа: В бою с Паркером я выйду защищать свой трон

Энтони Джошуа
07:24 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Британский боксер Энтони Джошуа поделился своим мнением относительно своей формы и подготовки к бою против Джозефа Паркера.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа признался, что не имеет права расслабляться и рассказал в какой форме подходит к бою против обладателя титула WBO Джозефа Паркера.

"Я считаю, что лучше сохранят менталитет претендента. У себя в голове я все еще претендент. Порой я стараюсь делать так, чтобы меня не часто видели с поясами.

Я очень жду следующего боя - против Паркера. Со мной многие хотят драться и поэтому я не имею права расслабиться и закинуть ноги кверху. В этом бою я выйду защищать свой трон.

Что касается физической формы, то я всегда пытался подготовить себя как можно лучше. и я верю в свои способности. я сфокусирован на победе", - цитирует Джошуа Sky Sports.

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Новости спорта, Бокс, Джозеф Паркер, Джошуа, Новости бокса.
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