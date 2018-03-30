Ломаченко и Усик вышли в число лучших боксеров мира по версии авторитетного издания

Украинцы Василий Ломаченко и Александр Усик попали в число 15 лучших боксеров мира по версии немецкого сайта sport1.de.

Накануне поединка Энтони Джошуа и Джозефа Паркера 31 марта в Кардиффе, портал составил рейтинг лучших боксеров мира, включив обоих соперников в топ-15.

Александр Усик занял 14-е место в рейтинга, а Василий Ломаченко – третий, пропустив вперед Теренса Кроуфорда и Геннадия Головкина.

1. Геннадий Головкин

2. Теренс Кроуфорд

3. Василий Ломаченко

4. Сауль Альварес

5. Майки Гарсия

6. Срисакет Сор Рунгвисаи

7. Энтони Джошуа

8. Наоя Иноуэ

9. Кит Турман

10. Эррол Спенс

11. Сергей Ковалев

12. Деонтей Уайлдер

13. Гильермо Ригондо

14. Александр Усик

15. Джозеф Паркер