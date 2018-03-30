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Пятеро украинцев вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу

Украинские боксеры
11:46 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Заключительные четвертьфинальные поединки мужского боксерского турнира и полуфинальные бои женских соревнований в рамках чемпионата Европы до 22 лет.

По итогам четвертого соревновательного дня ЧЕ по боксу в Румынии победы в поединках среди представителей украинских команд завоевали 4 спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба Федерації бокса Украины.

Победителями четвертого соревновательного дня ЧЕ по боксу в Румынии среди украинцев стали:
48 кг. Юлия Демьяненко (Украина) - Деми-Жаде Резтан (Англия) (3:2);
75 кг. Сергей Токарчук (Украина) - Шамиль Кратаєв (Россия) (5:0);
81 кг. Степан Грекул (Украина) - Год где Нуйджер (Румыния) (5:0);
91 кг. Сергей Горсков (Украина) - Иван Мечков (Болгария) (3:2).

К сожалению, единственное поражение среди мужчин в четвертьфиналах потерпел лидер украинской сборной по боксу Заравор Петросян.

В полуфинальных поединках женского боксерского турнира потерпели поражения Наталья Мелешко и Диана Старкова. Однако, несмотря на неудачу женщины гарантировали себе бронзовые награды континентального первенства. Также, благодаря завоеванной победе, Юлия Демьяненко прошла в финал чемпионата Европы.

По результатам первых четвертьфинальных поединков в 1/2 финальной стадии мужского боксерского турнира также прошли Евгений Овсянников (весовая категория 49 кг) и Максим Пилипец (весовая категория 69 кг).

 

Таким образом, в полуфиналах чемпионата Европы сборная Украины по боксу будет представлена в пяти весовых категориях. Полуфинальные поединки состоятся 31 марта.

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Новости спорта, Бокс, Новости бокса, Сергей Токарчук, Степан Грекул, Украинские боксеры, Юлия Демьяненко.
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