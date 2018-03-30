Хирн сделал свой прогноз на бой Джошуа - Паркер

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) Эдди Хирн считает, что для британца обладатель пояса WBO Джозеф Паркер (24-0, 18 КО) является более сложным соперником, чем чемпион WBC Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО). Слова менеджера приводит BoxingScene.

«Джошуа против Уайлдера — это самый большой бой в мире бокса. Но, если честно, лично я считаю поединок с Паркером для Джошуа более сложным, чем с Уайлдером. Это не значит, что он опаснее Деонтея, просто тяжелее технически и в общем. Я, признаться, нервничаю. Хотя знаю, что все мысли Энтони сейчас связаны с Паркером».