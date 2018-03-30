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"Я заткну Ломаченко": Линарес - о предстоящем бое с украинским чемпионом

Хорхе Линарес
13:06 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Венесуэлец считает, что по поводу боя должен беспокоиться именно украинец

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) считает, что фаворитом в бою против обладателя пояса WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) является именно он, поскольку ему не нужно менять весовую категорию в отличие от украинца. Слова венесуэльца приводит BoxingScene.

 «Абсолютно не парюсь по этому поводу. Пускай он парится. Пускай называет себя Номасченко. Я просто хочу заткнуть его. Знаю, что у меня есть преимущество. Все-таки я прирожденный легковес, а он поднимается в весе. Это ему, а не мне надо беспокоиться, готовиться, думать. А я просто подойду к поединку в отличной форме, очень серье

Что я думаю о поединке Ломаченко против Ригондо? Тяжело сказать — я не досмотрел, уснул. Это было скучно. Правда, вины Ломаченко в этом нет. Ригондо — неудобный соперник, левша. Но преимущество в габаритах и массе сделали своё дело. Ломаченко его уничтожил. Но теперь все иначе. Теперь преимущество в габаритах не у Ломаченко. Так что ему стоит быть осторожным. Кто знает, может быть то же самое приключится теперь с ним, может теперь он проиграет «но масом».

Одно знаю точно: у нас получится отличный поединок, и болельщики будут в восторге. Это будет очень интересный бой. Согласен, у Ломаченко есть свои преимущества, а у меня есть свои. Но самое важное это то, что мы гарантированно устроим отличный поединок. Он — Номасченко? ОК. А я — Король. Для того, чтобы сохранить трон за собой, мне предстоит тяжелая подготовка. Буду работать в два раза больше, чем раньше».

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Хорхе Линарес.
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