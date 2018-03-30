Мейвезер: Бой Головкин – Альварес должен состояться

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) считает, что бой между обладателем поясов WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) должен состояться, несмотря на допинг-скандал, в центре которого оказался мексиканец. Слова американца приводит Fighthype.

«Я не собираюсь ничего говорить ни о Головкине, ни об Альваресе, кроме одного — Сауля должны допустить до боя с Геннадием, этот поединок должен состояться».

Напомним, в феврале в допинг-пробе Альвареса обнаружили запрещенное вещество. Несмотря на доводы со стороны Канело, заявлявшего, что допинг попал в организм через мясо, Атлетическая комиссия штата Невада взялась за расследование.

До окончания расследования Альвареса отстранили от боев. Реванш Головкин - Альварес запланирован на 5 мая, но организаторы уже начали возвращать болельщикам билеты.