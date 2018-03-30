Валуев сдел свой прогноз на бой Поветкин - Прайс

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев прокомментировал предстоящий бой экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Поветкина и Дэвида Прайса.

«Думаю, что бой будет нелегким, но Саня должен победить. Да, Александру сейчас 38 лет, возраст расцвета у него, конечно, прошел. Но у спортсмена-профессионала всё зависит от того, какой образ жизни он ведёт на протяжении многих лет.

Если это проходит без перерыва, взлетов и падений, без уходов в самосозерцание, без тренировок, то спортивная форма, поддерживаемая регулярно, и в 38 лет, поверьте мне, позволяет быть в очень хорошем порядке. Саша на протяжении всей карьеры соблюдал режим, а это ведь красит любого спортсмена», — сказал Валуев.

Напомним, поединок Поветкин — Прайс состоится 31 марта в Кардиффе на арене Principality Stadium.