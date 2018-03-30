Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ФИФА отобрала арбитров на ЧМ-2018 ФИФА отобрала арбитров на ЧМ-2018
Новости: Радивилов - победитель серии этапов Кубка мира по спортивной гимнастике Радивилов - победитель серии этапов Кубка мира по спортивной гимнастике
Новости: Когда и где смотреть матчи 25-го тура УПЛ Когда и где смотреть матчи 25-го тура УПЛ
Новости: Свитолина драматично уступила Остапенко в 1/4 финала в Майами Свитолина драматично уступила Остапенко в 1/4 финала в Майами
X

Валуев сдел свой прогноз на бой Поветкин - Прайс

Николай Валуев
14:51 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Бывший российский боксер прокомментировал предстоящий бой между своим соотечественником и британцем

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев прокомментировал предстоящий бой экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Поветкина и Дэвида Прайса.

«Думаю, что бой будет нелегким, но Саня должен победить. Да, Александру сейчас 38 лет, возраст расцвета у него, конечно, прошел. Но у спортсмена-профессионала всё зависит от того, какой образ жизни он ведёт на протяжении многих лет.

Если это проходит без перерыва, взлетов и падений, без уходов в самосозерцание, без тренировок, то спортивная форма, поддерживаемая регулярно, и в 38 лет, поверьте мне, позволяет быть в очень хорошем порядке. Саша на протяжении всей карьеры соблюдал режим, а это ведь красит любого спортсмена», — сказал Валуев.

Напомним, поединок Поветкин — Прайс состоится 31 марта в Кардиффе на арене Principality Stadium.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Дэвид Прайс, Николай Валуев, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Поветкин - Прайс: дуэль взглядов боксеров (Видео) Лучший футболист планеты посетит поединок Ломаченко против Линареса В случае отмены реванша Головкина и Альвареса ждут серьезные финансовые потери

Последние новости

Ученые объяснили почему бывшим курильщикам необходимо есть помидоры Денисов: Вопрос показа ЧМ в России отпал после невыхода на него нашей сборной Исторические фотографии, показывающие, что дети прошлого и настоящего очень похожи (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 "Я заткну Ломаченко": Линарес - о предстоящем бое с украинским чемпионом
02 Российская баскетболистка нокаутировала соперницу ударом по лицу (Видео)
03 "Ми зачекались": "Мариуполь" потролил "Динамо" перед матчем УПЛ
04 Месси не смог завершить тренировку в "Барселоне" (Видео)
05 "МЮ" готов удовлетворить финансовые аппетиты Роналду
Новости сегодня
15:48 Киевской администрации разрешат штрафовать нарушителей правил парковки
15:46 Тайсон Фьюри вызвал на бой 46-го боксера
15:39 Лукашенко отреагировал на проблемы поставок товаров в Россию
15:34 Гельзин: дисквалификации Олимпика U-19 и U-21 - чистый бред
15:31 Минздрав разрывает контракт с ректором медвуза Богомольца Амосовой
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Пасхальное перемирие": боевики дважды нарушили режим тишины Боевики дважды нарушили "Пасхальное перемирие"
Новости: Погода на выходные 31 марта - 1 апреля: в Украине резко потеплеет Погода на выходные: в Украине резко потеплеет
Новости: В Украине сегодня запускают 4G В Украине сегодня запускают 4G
Новости: Песах 2018: традиции и что нельзя делать в этот праздник Песах 2018: традиции и что нельзя делать в этот праздник
Добавить комментарий
0