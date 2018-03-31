Джошуа - Паркер: где и когда смотреть бой

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) встретится 31 марта с обладателем пояса WBO Джозефом Паркером (24-0, 18 КО).

Поединок состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс).

В Украине поединок Джошуа – Паркет показывать не планируют. Его можно будет посмотреть на американском телеканале Showtime.

Начало боя: 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.

Промо боя

Для обоих боксеров этот бой станет первым объединительным в профессиональной карьере. В отличие от британца, Паркер, который младше соперника на 2 года, уже дважды защитил свой пояс.