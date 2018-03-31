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Фроч раскритиковал Уайлдера за то, что тот не приехал на бой Джошуа - Паркер

Карл Фроч
15:16 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Британский экс-чемпион мира Карл Фроч отметил, что Уайлдеру стоило приехать в Кардифф.

Бывший чемпион мира Карл Фроч подчеркнул что Деонтей Уайлдер зря не приехал в Кардифф, чтобы лично поприсутствовать на поединке Энтони Джошуа и Джозефа Паркера.

«Уайлдеру стоило приехать в Кардифф. Да, ему никто не обещал, что он попадёт на ринг. Но почему было не поступить, как Тайсон Фьюри, когда в 2014 году в Нью-Йорке он без разрешения выскочил на ринг к Уайлдеру? Не обязательно провоцировать конфликт. Можно просто попросить одну минуту с чемпионом. Или самому подойти к объективам. Он должен был приехать и показать, что он действительно хочет боя с Джошуа», — приводит слова Фроча BoxingScene.

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Новости спорта, Бокс, Джозеф Паркер, Джошуа, Карл Фроч, Новости бокса.
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