Судьба поединка Головкина с Альваресом решится 18 апреля

Эксперт телеканала ESPN Дэн Рафаэль считает, что мексиканец Сауль Канело Альварес после проваленного допинг-теста должен сам отказаться от намеченного на 5 мая реванша с Геннадием Головкиным.

"Канело мог бы сделать много хорошего для себя, извинившись перед фанатами, Головкиным и его командой, Golden Boy, HBO, MGM, сказав, что все испортил и что подобное больше никогда не повторится.

А затем добровольно отказаться от боя вместо того, чтобы ждать 18 апреля, когда комиссия сделает этого за него и даст команде GGG чуть больше времени, чтобы организовать еще один бой. Парень, начни залечивать раны прямо сейчас, не будь упрямцем. Поднимись и двигайся дальше", - написал Рафаэль в своем чате на сайте ESPN.

Ранее сообщалось, что украинец Сергей Деревянченко готов заменить Альвареса в бою с Геннадием Головкиным, если мексиканца отстранят от поединка. Эксперт телеканала ESPN рассказал об уверенности в отмене боя Головкин - Альварес и допустил, что дисквалификация мексиканца может составить шесть месяцев.