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Джошуа: Не хочу выглядеть зажравшимся, но кажется, люди хотят моего поражения

Энтони Джошуа
23:49 Сб, 31 Март 2018 Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Британец Энтони Джошуа не чувствует большой поддержки перед боем с Джозефом Паркером.

Чемпион мира в супертяжелом весе WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа признался, что не чувствует свою сторону массовой поддержки перед боем против обладателя титула WBO Джозефа Паркера.

"Это не я назвал себя лучшим тяжеловесом Англии. На моем счету больше защит, чем у Леннокса Льюиса. Он потерял пояса в своей четвертой защите. Так что если хотите поговорить о статистике – вот рекорд, который я побил.Такое чувство, словно люди хотят, чтобы я проиграл. Но это не мой выбор, я не хочу выглядеть зажравшимся.

Я не пытаюсь быть новым рекордсменом, мне не нужен этот статус, чтобы мои люди меня уважали. Они уважают меня и так", - цитирует Джошуа BoxingScene.

Ранее Деонтей Уайлдер заявил, что будет болеть за Паркера в бою против Джошуа.

Напомним, бой Джошуа - Паркер состоится 31 марта в Кардиффе.

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Новости спорта, Бокс, Джозеф Паркер, Джошуа, Новости бокса.
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