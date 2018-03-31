Джошуа: Не хочу выглядеть зажравшимся, но кажется, люди хотят моего поражения

Чемпион мира в супертяжелом весе WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа признался, что не чувствует свою сторону массовой поддержки перед боем против обладателя титула WBO Джозефа Паркера.

"Это не я назвал себя лучшим тяжеловесом Англии. На моем счету больше защит, чем у Леннокса Льюиса. Он потерял пояса в своей четвертой защите. Так что если хотите поговорить о статистике – вот рекорд, который я побил.Такое чувство, словно люди хотят, чтобы я проиграл. Но это не мой выбор, я не хочу выглядеть зажравшимся.

Я не пытаюсь быть новым рекордсменом, мне не нужен этот статус, чтобы мои люди меня уважали. Они уважают меня и так", - цитирует Джошуа BoxingScene.

Ранее Деонтей Уайлдер заявил, что будет болеть за Паркера в бою против Джошуа.

Напомним, бой Джошуа - Паркер состоится 31 марта в Кардиффе.