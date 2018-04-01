Поветкин отправил в тяжелый нокаут Прайса

В главном поединке андеркарта обладатель поясов интерконтинентального чемпиона по версии WBO и интернационального чемпиона по версии WBA в тяжелом весе 38-летний Александр Поветкин (38-1, 23 КО) защищал свои титулы против некогда весьма перспективного британского бойца 34-летнего Дэвида Прайса (22-4, 18 КО).

Поветкин после своей мельдонивой опалы вернулся с уверенной, но невыразительной победой решением судей, 1 июля 2017 года, над Андреем Руденко. Украинец, напомним, полностью не смог раскрыться по причине травмы шеи, полученной во втором раунде при борьбе в клинче. Второй поединок Александра, 15 декабря 2017 года, победой решением судей над Кристианом Хаммером, показал, что Поветкин хороший боксер, для которого выход в ринг против Вайлдера или Джошуа будет означать конец его профикарьеры. Но перед боем с Прайсом Александр об этом думал, но не сильно парился. Главным для него было побить Прайса.

Дэвид, которому давали очень большой кредит доверия и пророчили титул чемпиона мира, начал хорошо, но обделался в поединках против Тони Томпсона, проиграв техническим нокаутом во втором и в пятом раунде, сначала 23 февраля, а затем и 6 июля 2013 года.

С кем не бывает случайностей, подумали многие. Прайс вернулся, победив в четырех поединках, пока не получил во втором нокауте плюху от Эркана Тепера, упав нокаутированным в полушаге от завоевания пояса чемпиона Европы по версии EBU. При этом проигрыш Дэвида показал, что психологически Прайс очень нестабилен, особенно, когда соперник выходит его бить и бить жестко.

Прайс снова возвращается с двумя победами в мае и октябре 2016 года, а затем снова проиграл 4 февраля 2017 техническим нокаутом Кристиану Хаммеру. Причем, Прайс доминировал до тех пор, пока не пропустил. А пропустив – потерялся, обделался и на канвасе оказался. И снова Прайс возвращается: 1 декабря прошлого года победой в шести раундах над невзрачным Камилом Соколовски.

Его выход в ринг против Поветкина, скорее всего, удачная попытка его менеджера Меттью Маклина вернуть своего подопечного в обойму сильнейших и… заработать денег.

Прайс попробовал было устроить Поветкину пару секунд жары, пойдя на него с джебом, но Александр четко отошел с передней рукой, вернувшись и возвращаясь с ударами по корпусу на сближении слева и справа, после чего следовал удар сбоку или прямой. К середине первого раунда Прайс начал застаиваться, за что и получил боковой слева, успев оттянуться от продолжения Поветкиным атаки. Александр очень хорошо выглядел в концовке раунда, чередуя удары в корпус с атаками по второму этажу. Под конец раунда Прайс показал, что с ним Поветкину зевать нельзя. Он взорвался на последних секундах попав слева сбоку Поветкину по челюсти и ткнув правый прямой в лицо соперника.

Второй раунд мало отличался от первого. Поветкин показывал более реальное желание перебоксировать Прайса, а Дэвид старался использовать ошибки Поветкина. Каждый мел свои эпизоды, но речь об обострении не шла.

В третьем раунде началась жара. На тридцатой секунде правый Поветкина потряс Прайса, но тот отвечает справа и попадает в висок Александра. Поветкин идет вперед и сбивает Прайса на канвас (2:15) левым боковым. Дэвид бьет счет рефери и продолжает бой. Поветкин кидается с ударами в корпус и боковыми в голову, доминирует и в конце раунда (0:23) пропускает левый от Прайса в корпус, а за 8 секунд до окончания раунда Поветкин пропускает левый боковой и оказывается в нокдауне. Жара пошла.

В четвертом раунде Прайс показал, что с ним шутки плохи. Александр потерял скорость и не мог быстро сближаться, продолжая работу по этажам. Получив между собой и соперником воздух, Прайс начал использовать преимущество в росте и длине рук, встречая Поветкина на дистанции.

В пятом раунде Прайс стал больше оставаться на месте, перекрываясь от атак Александра, чтобы иметь шанс сработать в ответ. Однако медлительность Прайса и убююкивающая его медлительность Поветкина были обманчивы – в конце первой минуты правый боковой Поветкина заморозил и раскрыл Прайса, а мощный левый нокаутировал Дэвида. Рефери даже не стал открывать счет, остановив поединок и вызывая врача к Прайсу, лицо которого было окровавлено.

Победа Александра Поветкина нокаутом в пятом раунде.