Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца

В Кардиффе (Уэльс, Великобритания) в ночь с 31 марта на 1 апреля на арене Principality Stadium завершился вечер бокса, главным событием которого стал объединительный бой чемпиона по версиям WBA Super, IBO и IBF Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) с обладателем пояса WBO Джозефом Паркером (24-0, 18 КО).

Джошуа впервые в профессиональной карьере провёл на ринге все 12 раундов и победил единогласным решением судей (119-109, 118-110, 118-110). На протяжении всего боя Джошуа особо не помышлял о нокауте и прервал свою серию из 20 досрочных побед.