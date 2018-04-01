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Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца

Энтони Джошуа
02:49 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Британец Энтони Джошуа одержал победу над Джозефом Паркером.

В Кардиффе (Уэльс, Великобритания) в ночь с 31 марта на 1 апреля на арене Principality Stadium завершился вечер бокса, главным событием которого стал объединительный бой чемпиона по версиям WBA Super, IBO и IBF Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) с обладателем пояса WBO Джозефом Паркером (24-0, 18 КО).

Джошуа впервые в профессиональной карьере провёл на ринге все 12 раундов и победил единогласным решением судей (119-109, 118-110, 118-110). На протяжении всего боя Джошуа особо не помышлял о нокауте и прервал свою серию из 20 досрочных побед.

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Новости спорта, Бокс, Джозеф Паркер, Джошуа, Новости бокса.
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