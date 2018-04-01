Уайлдер ответил на вызов Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО) стремительно ответил на вызов британца Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), который тот ему бросил сразу после своей победы в объединительном поединке против Джозефа Паркера. Как и следовало ожидать, Уайлдер ответил согласием и предложил наконец-то перейти от слов к делу.

"Давай сделаем этот бой, мои люди ждут. Мы хотим одного и того же, но если я и моя команда всегда говорили об одном и том же, то Джошуа и Эдди Хирн (промоутер британца – прим.) непостоянны. Сначала они говорят одно, а потом совершенно другое.

Давай сделаем это. Ты меня вызываешь? Ну так и все, поехали. Я давно этого жду, и вот время пришло. Если ты действительно этого хочешь, давай уже, потому что я сгораю от нетерпения", – сказал Уайлдер.