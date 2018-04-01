Барнетт защитил титул чемпиона мира во втором легчайшем весе

Парейхо завоевал право временно обладания титулом чемпиона мира по версии WBA, победив разделенным решением судей, 21 октября 2016 года, Хосе Риоса. После этого Йонфрес провел два поединка, победив в июне прошлого года проспекта Лоренцо Парра в десяти раундах единодушным решением судей, а 23 сентября нокаутировал во втором раунде оппонента Элкитна Росарио.

Барнетт, cтал чемпионом мира по версии IBF, победив Ли Хаскинсона, 10 июня прошлого года, после чего присоединил к своему поясу и титул чемпиона мира по версии WBA. Правда, после завоевания этого титула руководство IBF потребовал обязательной защиты против Эммануэля Родригеса. Однако менеджеры Барнетта уже подписали контракт на бой против Пайрехо, поэтому титул чемпиона по IBF, пришлось оставить вакантным.

Поединок начался с ожидания того, что интриги в нем будет достаточно. Барнетт в своей открытой стойке с опущщенной левой рукой только выглядел открытым и легким для попадания. Подсев на правой ноге, он держался подальше от джеба Йонфреса и недостижимым для его правой руки. При этом Барнетт очень неплохо встречал левым боковым соперника и готов был в любой момент нанести удар правой, как сбоку, так и снизу.

Когда Парейхо игра на дистанции надоедала, он бросался вперед с откровенными ударами из-под любых углов, но Райан успевал увидеть большинство ударов соперника, а, следовательно, имел возможность их избегать. Единственное, чем рисковал Барнетт, так это тем, что оставаясь на месте и играя корпусом, мог, да и пропускал, не слишком сильные удары. С третьего раунда Барнетт уже полностью владел ситуацией в ринге.

А уже с четвертого раунда Барнетт выглядел полным хозяином в ринге, четко держа дистанцию и читая все действия Пайрехо, работавшего с постоянным темпоритмом, что не делало его действия неожиданными. Райян проваливал Йонсефа, наказывал и откатывался на дистанцию, изредка пропуская легкие удары, после окончания своих комбинаций.

В пятом раунде Брайан просто опустил руки и маятниками, поперечным и торсионным, раскачивался перед Пайрехо, словно гипнотизировал его. Несмотря на полную открытость соперника Йонфрес не удосужился провести стремительную и комбинацию, которая была бы действительно опасно. Медленный и неточный джеб и очень запоздалое подхватывание левым боковым или удар правым снизу и сбоку.

В шестом раунде Бартнетт поменял свою тактику, став давить на Пайрехо, который, вместо того, чтобы быстрым и мощным джебом встречать Райяна, начал отступать, помахивая передней рукой перед лицом Барнетта, а правую даже и не думал задействовать.

В восьмом раунде Райян продолжал дурачиться, защищаясь на дистанции уклонами от джебов Пайрехо, сам нанося результативные джебы и доминируя в раунде ударами справа и сбоку. Интрига снова сошла на нет. Ее не подняли даже тяжелые два удара справа от Барнетта, которыми он слегка покачнул Пайрехо, продолжив доминировать двойками, после которых проводил атаки в корпус. Серийная работа Барнетта не выглядела уж такой разрушительной. Плотной – да, разрушительной – нет. К тому же Райан больше стал оставаться на месте, но со стороны Пайрехо не последовало никакой угрозы.

Йонфрес отступал и не стремился вернуться или перехватить атаку. Казалось он просто потерялся в вариантах того, с чего бы ему начать хоть что-то делать. Единственно, что Пайрехо ужалось, так это лбом в клинче рассечь кожу на лбу соперника.

В чемпионских раундах ситуация предыдущих раундов не изменилась. Брайан делал все, что необходимо для победы. При этом он не снижал темп, но и не повышал его, работая джебом на сближении и осыпая Пайрехо сериями боковых и апперкотов по этажам или же нанося правый прямой. Йонфрес терпеливо все проглатывал, замирая на месте даже в тех эпизодах, где Райян стоя с ним открытый и с разведенными в стороны руками.

В одиннадцатом и двенадцатом раундах надо было пойти и приготовить себе кофе. Если бы я сделал это, я бы ничего не потерял, но получал бы больше удовольствия. Брайан стоял на дистанции, глядя на то, как Пайрехо выкидывал в него джеб за джебом, которые рассекали воздух, да и только. При этом у Йонфреса даже мысли не возникало подменить руку или сделать что-то другое, нежели просто выкидывать джеб. Райан пару раз пошел вперед с серией из трех-четырех прямых ударов, но особой зрелищности или результативность они не принесли.

Финальный раунд Барнетт воспринял серьезно. Понимая, что Пайрехо может искать свой шанс на победу нокаутом. Но к концу первой минуты все вернулось в привычное русло, разве что удары правой от Барнетта стали говорить о том, что он хочет попасть акцентировано и мощно. То есть нокаутировать Пайрехо. Если бы Йонфрес не отскакивал, а остался на месте и с уклоном отработал бы в ответ, видит Бог, он бы нокаутировал Райана. Но, увы, Бог не донес эту мысль до головы Пайрехо.

Райан Барнетт выиграл у меня на карте все двенадцать раундов. Судьи также были уверены в том, что победа за Барнеттом, который впервые защитил свой титул чемпиона мира по версии WBA Super во втором легчайшем весе, сохранив свой рекорд беспроигрышным – 19 побед в 19-ти поединках.