Усик: Дата боя с Гассиевым еще не известна

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик заявил, что дата финала Всемирной боксерской суперсерии, где он встретится с обладателем титулов WBA и IBF Муратом Гассиевым, еще не определена окончательно. Об этом Усик рассказал на пресс-конференции с болельщиками, где его спросили о начале спаррингов.

Ранее организаторы WBSS называли 11 мая датой проведения финала турнира с участием украинца и россиянина.

"На данный момент еще не объявлена дата боя, у нас сейчас скоростная и силовая работа. Спарринги обычно начинаются где-то за 5 недель до старта. На данный момент мы не знаем даты.

Пишут в интернете, что это 11 мая в Саудовской Аравии. Пока мы не можем утверждать, что это точно. У организаторов турнира есть предположение, но официально никто ничего не подтвердил", – сказал Усик.