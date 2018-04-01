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Джошуа – Паркер: статистика ударов

Паркер - Джошуа
16:02 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Джошуа выбросил меньшее количество силовых ударов чем Паркер, но был точнее.

В ночь с 31 марта на 1 апреля в Кардиффе (Уэльс, Великобритания) прошел объединительный поединок в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером. Победу в нем одержал первый, добавив к своей коллекции наград и титул по версии WBO.

По итогам противостояния была обнародована и статистика ударов боя. Так, Джошуа был точнее оппонента, вместе с тем Паркер выбросил немного большее количество силовых ударов.

В целом за 12 раундов Энтони выбросил 383 удара, 139 из которых оказались точными (36,3 %), из них лишь 17 ударов были силовыми. Что касается Паркера, то новозеландец выбросил 492 удара, донеся до цели 101 из них (20,5%). 29 из точных ударов были силовыми.

Напомним, Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера единогласным решением судей.

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Новости спорта, Бокс, Джозефом Паркер, Джошуа, Новости бокса, Паркер - Джошуа.
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