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Кличко возвращается для реванша с Джошуа

Владимир Кличко
20:27 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер

Новости спорта: Легендарный украинский боксер Владимир Кличко сенсационно возвращается на ринг.

В ночь на воскресенье в Кардиффе британец Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке победил Паркера.

После этого боя украинский экс-чемпион мира Владимир Кличко заявил. что все-таки возвращается в ринг, чтобы сойтись в реванше с Джошуа. Кличко отметил, что просто ждал пока Джошуа соберет как можно больше поясов, чтобы они достались Владимиру.

По информации немецких СМИ, этот бой станет рекордным в истории бокса по количеству зрителей. Интересно, что перед боем в ринге выступят Виталий Кличко и Леннокс Льюис в шоу-программе.

Напомним, в ночь на 30 апреля 2017 года, Владимир Кличко проиграл в поединке за звание чемпиона мира по версии IBF. Тогда победителем стал Энтони Джошуа. 

Украинский боксер долго думал о реванше, однако трезво оценил свои силы и решил таки уйти на пенсию. Эксперты одобряют такое решение Кличко и убеждены: украинец останется легендой в истории бокса.

П.С.: (эта новость - шутка) сегодня 1 апреля и все мы, конечно, хотели бы увидеть еще один великий бой украинца Владимира Кличко, но он уже доказал всем, что чемпион!

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Новости спорта, Бокс, Владимир Кличко, Джошуа, Новости бокса.
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