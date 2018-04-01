Кличко возвращается для реванша с Джошуа

В ночь на воскресенье в Кардиффе британец Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке победил Паркера.

После этого боя украинский экс-чемпион мира Владимир Кличко заявил. что все-таки возвращается в ринг, чтобы сойтись в реванше с Джошуа. Кличко отметил, что просто ждал пока Джошуа соберет как можно больше поясов, чтобы они достались Владимиру.

По информации немецких СМИ, этот бой станет рекордным в истории бокса по количеству зрителей. Интересно, что перед боем в ринге выступят Виталий Кличко и Леннокс Льюис в шоу-программе.

Напомним, в ночь на 30 апреля 2017 года, Владимир Кличко проиграл в поединке за звание чемпиона мира по версии IBF. Тогда победителем стал Энтони Джошуа.

Украинский боксер долго думал о реванше, однако трезво оценил свои силы и решил таки уйти на пенсию. Эксперты одобряют такое решение Кличко и убеждены: украинец останется легендой в истории бокса.

П.С.: (эта новость - шутка) сегодня 1 апреля и все мы, конечно, хотели бы увидеть еще один великий бой украинца Владимира Кличко, но он уже доказал всем, что чемпион!