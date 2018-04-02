Чемпион мира намерен провести поединок с победителем боя Ломаченко - Линарес

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Раймундо Бельтран (35-7-1, 21 КО) выразил желание провести бой с победителем поединка между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом.

"Думаю, Линарес−Ломаченко — отличный бой. Мне также предлагали встречу с Ломаченко, но я никак физически не успевал подготовиться к поединку в мае. А ещё у меня небольшая травма руки, одержанная в прошлом бою. Сейчас же рука не беспокоит. Надеюсь вернуться в ринг. Думаю, что вернусь примерно в июне.

Весь боксерский мир уверен в победе Ломаченко, но Линарес также очень хорош. Он и техничен и быстр.

Фаворита у меня нет. Я просто хочу сразиться с победителем", - цитирует Бельтрана BoxingTalk.