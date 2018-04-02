Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Динамо" на выезде обыграло "Мариуполь" в результативном матче "Динамо" на выезде обыграло "Мариуполь" в результативном матче
Новости: Украинец Далакян проведет первую защиту чемпионского пояса в Киеве Украинец Далакян проведет первую защиту чемпионского пояса в Киеве
Новости: Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе Гран-при в Сеуле Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе Гран-при в Сеуле
Новости: Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс
X

Далакян о защите титула в Киеве (Видео)

Артем Далакян
21:32 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Скриншот

Новости спорта: Украинский чемпион по версии WBA Артем Далакян проведет первую защиту титула в Киеве.

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян рассказал, что ему легче проводить первую защиту титула на глазах у родных зрителей, а также заявил о желание объединить пояса.

"Легче, когда ты дома боксируешь. Показать себя зрителям хочется каждый раз, не только в Украине, а в каждом бою хочется побеждать красиво, делать нокауты или нокдауны, чтобы нравилось приходить и смотреть бокс. Для кого-то не имеет значения, где радовать болельщиков, но мне будет легче и приятней боксировать дома.

Объединение поясов? Конкретно нет такого, что у меня есть этот пояс, но хочу какой-то другой. Объединять будем, с этим или другим поясом, как получится. С кем получится организовать бой, с тем и будем объединять. Будем боксировать за любой пояс, не имеет значения за какой Главное – это объединять", – сказала украинский легковес в интервью YouTube каналу Luckypunch.net.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, WBA, Бокс, Видео, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Тренер Поветкина против боя с Уайтом Джошуа: У меня нет времени отдыхать после победы над Паркером Сборная Украины по боксу заняла второе командное место на ЧЕ

Последние новости

Нардепа Бакулина объявили в розыск Экс-игрок "Шахтера": Ротань, Бойко и Гармаш ослабили "Динамо" На Тернопольщине перевернулся и загорелся молоковоз: водитель чудом спасся
Сегодня читают в спорте
01 Гол в ворота "Галатасарая" с 51 метра (Видео)
02 "Шахтер" разгромил "Зарю"
03 Ломаченко – Линарес: прогноз букмекеров на бой
04 Вот почему "Интер" хочет купить Лунина: видео двойного сейва с "Шахтером"
05 Вот вам и 1 апреля: Футболист подаст в суд на журнал за первоапрельскую шутку
Новости сегодня
22:50 Киев не контролирует более 400 км границы с РФ
22:48 Рита Ора примерила сексуальный образ
22:41 Павелко: Для Мариуполя важно получать эмоции счастья от футбола и мирной жизни
22:36 Алан Бадоев поделился снимками своих родственников
22:32 Смех да и только: веселые картинки, которые вас обязательно рассмешат
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Грузия стала парламентской республикой Грузия стала парламентской республикой
Новости: Врач для каждой семьи: инструкция по выбору терапевтов и педиатров Инструкция по выбору семейного врача
Новости: Погода на Пасху: в Украине обещают "синоптическую роскошь" Погода на Пасху: в Украине обещают тепло
Новости: Ким Кардашьян поделилась трогательным фото своих детей Ким Кардашьян поделилась трогательным фото своих детей
Добавить комментарий
0