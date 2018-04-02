Далакян о защите титула в Киеве (Видео)

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян рассказал, что ему легче проводить первую защиту титула на глазах у родных зрителей, а также заявил о желание объединить пояса.

"Легче, когда ты дома боксируешь. Показать себя зрителям хочется каждый раз, не только в Украине, а в каждом бою хочется побеждать красиво, делать нокауты или нокдауны, чтобы нравилось приходить и смотреть бокс. Для кого-то не имеет значения, где радовать болельщиков, но мне будет легче и приятней боксировать дома.

Объединение поясов? Конкретно нет такого, что у меня есть этот пояс, но хочу какой-то другой. Объединять будем, с этим или другим поясом, как получится. С кем получится организовать бой, с тем и будем объединять. Будем боксировать за любой пояс, не имеет значения за какой Главное – это объединять", – сказала украинский легковес в интервью YouTube каналу Luckypunch.net.