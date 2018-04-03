Интервью чемпиона мира по боксу Артема Далакяна, представляющего Украину

Напомним, Артем Далакян завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в феврале 2018 года в США, победив опытного американца Брайана Вилорию.

В первой части общения боксер проанализировал чемпионский бой против американца Брайана Вилории, рассказал о своих ошибках в нем, а также о том, как его команда за несколько часов до боя искала в Лос-Анджелесе ему нужные перчатки.

Во второй - Артем Далакян рассказал о сопернике по защите титула (тайце Сирачи Таийене), о его сильных сторонах, выразил уверенность, что бой пройдет в Киеве, поделился мнением о других соперника в наилегчайшем весе, и заявил о готовности объединять пояса в поединках с другими чемпионами.

А в третьей части интервью боксер рассказал, как его принимали дома после завоевания титула, посещении армянской общины, праздновании победы с семьей, отношении жены и родителей к боксу, и о том, узнают ли его дочери отца после поединков.