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Ломаченко предложил Линаресу пари на 200 тысяч долларов

Василий Ломаченко
12:21 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграмм

Новости спорта: Василий Ломаченко готов поставить все деньги на свою победу в бою с Линаресом.

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко рассказал о преимуществах своего соперника Хорхе Линареса, а также предложил ему пари.

После того, как Линарес заявил, что люди могут ставить свои дома на его победу, украинец удивился и предложил венесуэльцу скинуться по 100 тысяч долларов, а выигрыш достанется победителю.

"У нас все хорошо, закончили очередную спарринг-сессию, все идет по плану. Закончились выходные, мы отдохнули и начинаем новую неделю с новыми силами.

Я не буду говорить, что Линарес делает плохо, а скажу, что у него хорошо получается. Он хорошо двигается, хорошо чувствует дистанцию, серийный, быстрый, умный, может мощно ударить, боксер высокого класса.

Ставить дом на его победу? Серьезно? Многие люди могут остаться бездомными. Если он такой уверенный, то я предлагаю пари – пусть поставит сам на себя 100 тысяч долларов, а я поставлю на себя. Кто победит, тот заберет 200 тысяч.

Я могу поставить и 200-300 тысяч, но у него большая команда и часть гонорара уйдет не на его счет. Я боюсь его разорить. Я готов и на все деньги сыграть, но не уверен, что он на это пойдет", – сказал Ломаченко в интервью YouTube каналу ESNEWS.

Ранее Василий Ломаченко рассказал, что будет самым сложным в бою против Хорхе Линареса.

Напомним, Василий Ломаченко встретится с Хорхе Линаресом 12 мая в Нью-Йорке на Madison Sguare Garden. На кону поединка Ломаченко – Линарес могут стоять три пояса.

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