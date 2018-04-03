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Джошуа: Перед боем я всегда молюсь за здоровье соперника

Энтони Джошуа в бою с Джозефом Паркером
17:19 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Чемпион мира по версиям WBA Super, IBO, WBO и IBF Энтони Джошуа подчеркнул, что он всегда готов к тому, чтобы поединок длился 12 раундов.

В бою с Джозефом Паркером впервые в профессиональной карьере Джошуа поединок продлился всё отведённое время.

"Бокс — это бой в течение 12 раундов. Если бы я каждый раз ждал нокаута, то не тренировался бы по 15-17 раундов, так что я понимаю, что бокс — это 12 раундов. Большинство боёв длится 12 раундов, хотя мы готовы к исключениям. Перед боем я всегда молюсь за здоровье соперника и хочу, чтобы он покинул ринг целым.

Я общался с мамой Паркера и сказал ей: "Похлопайте сына по плечу и подбодрите, он молодец и обязательно будет биться в реванше", — рассказал Джошуа.

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Новости спорта, Бокс, Джозеф Паркер, Джошуа, Новости бокса.
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