Джошуа: Перед боем я всегда молюсь за здоровье соперника

В бою с Джозефом Паркером впервые в профессиональной карьере Джошуа поединок продлился всё отведённое время.

"Бокс — это бой в течение 12 раундов. Если бы я каждый раз ждал нокаута, то не тренировался бы по 15-17 раундов, так что я понимаю, что бокс — это 12 раундов. Большинство боёв длится 12 раундов, хотя мы готовы к исключениям. Перед боем я всегда молюсь за здоровье соперника и хочу, чтобы он покинул ринг целым.

Я общался с мамой Паркера и сказал ей: "Похлопайте сына по плечу и подбодрите, он молодец и обязательно будет биться в реванше", — рассказал Джошуа.