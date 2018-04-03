Диллиан Уайт рассказал, как победить Поветкина

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (23-1, 17 КО) очень положительно относится к идее своего промоутера Эдди Хэрна об организации боя с россиянином Александром Поветкиным (34-1, 24 КО). Об этом он сказал в интервью Sky Sports:

"Поветкин - хороший, сильный боец, но я знаю, что нужно для того, чтобы побить его. Для этого нужен только хороший, сильный джеб. Я готов драться с ним в своем следующем бою. Я сказал ему об этом, и он сказал, что тоже готов. Мой промоутер Эдди Хэрн пообещал мне организовать такой бой", - сказал Диллиан Уайт.