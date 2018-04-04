Эксперт: Кличко провел один раунд с Усиком и попросил его заменить

Эксперт телеканала Sky Sports Джонни Нельсон считает, что Александр Усик победит Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии, а также заявил, что украинец будет успешен в супертяжелом весе.

"Усик или Гассиев? Усик. Ставлю на него. Когда я увидел спарринг Александра с Владимиром Кличко, который готовился к бою с Тайсоном Фьюри, я сказал: "Кто этот парень? Кто он?" Я ничего не знал о нем, но сразу почувствовал, что это особенный боксер. Он провел один раунд с Владимиром, и тот сразу решил, что он не хочет с ним спарринговать. Кличко было трудно в ринге, Усик, можно сказать, хозяйничал в ринге. Я еще подумал: фигасе, боец мельче Кличко такое делает. Владимир тогда попросил, чтобы Усика заменили на кого-то другого.

Думаю, Усик объединит крузервейт. Считаю, что ему под силу перейти в супертяжелый вес и взять там титул. Он все еще учится, это еще не завершенный проект", – приводит слова Нельсона ресурс vringe.com, ссылаясь на телеканал Behind The Gloves.