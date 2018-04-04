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Гвоздик сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Линарес

Александр Гвоздик
09:13 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC – о предстоящем поединке

Украинский боксер Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) поделился мнением о ближайшем поединке Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) против Хорхе Линареса (44-3, 27 КО).

«Бой Ломаченко с Линаресом будет очень интересным. Я считаю Василия фаворитом, но на этот раз не думаю, что будет «no mas» (отказ от продолжения поединка). Линарес – сложный оппонент, он больше, он мотивирован, поэтому я ожидаю конкурентного и захватывающего боя.

Все соперники Ломаченко самоуверенно ведут себя перед встречей, но после боя они говорят совершенно противоположные вещи. Посмотрим, что произойдет в этот раз, но мое личное мнение заключается в том, что с Линаресом не будет так легко, как в предыдущих боях Ломаченко.

Я не знаю, какая цель у заявлений Линареса. Может быть, он хочет вывести Ломаченко из психологического равновесия или же он хочет продать бой подороже. Многие боксеры говорят много плохих вещей перед боем, но важнее то, что они говорят после поединка», – сказал Гвоздик.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится в Нью-Йорке 5 мая.

Украинский боксер Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) поделился мнением о ближайшем поединке Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) против Хорхе Линареса (44-3, 27 КО).

«Бой Ломаченко с Линаресом будет очень интересным. Я считаю Василия фаворитом, но на этот раз не думаю, что будет «no mas» (отказ от продолжения поединка). Линарес – сложный оппонент, он больше, он мотивирован, поэтому я ожидаю конкурентного и захватывающего боя.

Все соперники Ломаченко самоуверенно ведут себя перед встречей, но после боя они говорят совершенно противоположные вещи. Посмотрим, что произойдет в этот раз, но мое личное мнение заключается в том, что с Линаресом не будет так легко, как в предыдущих боях Ломаченко.

Я не знаю, какая цель у заявлений Линареса. Может быть, он хочет вывести Ломаченко из психологического равновесия или же он хочет продать бой подороже. Многие боксеры говорят много плохих вещей перед боем, но важнее то, что они говорят после поединка», – сказал Гвоздик.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится в Нью-Йорке 5 мая.

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Новости спорта, Александр Гвоздик, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Хорхе Линарес.
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