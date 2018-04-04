Экс-соперник Усика возвращается в супертяжелый вес

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе вернется на ринг 16 июня. Имя соперника не сообщается, однако билеты на бой поступят в продажу уже с сегодняшнего дня.

В последний раз Хук дрался в тяжелом весе еще в 2012 году. Тогда немец боснийского происхождения уступил россиянину Александру Поветкину за титул чемпиона мира по версии WBA.

В октябре прошлого года сообщалось, что 33-летний боксер вернется в категорию тяжеловесов. Он был участником Всемирной боксерской суперсерии и в прошлом году на стадии 1/4 финала без шансов уступил украинскому чемпиону WBO Александру Усику.

Марко Хук выступает на профи-ринге с 2004 года. Опытный немец трижды проигрывал нокаутом – Стиву Каннингему, Кшиштофу Гловацки и Александру Усику.