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Хижняк примет участие в матчевой встрече четырех стран

Александр Хижняк
18:26 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Харьков примет масштабный боксерский турнир – матчевую встречу.

С 26 по 28 апреля в боксерской столице нашей страны пройдет матчевая встреча с участием ведущих сборных мира, а именно: Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Украины.

Именно наши гости будущего боксерского мероприятия получали наибольшее количество наград на последних чемпионатах мира и Олимпийских играх. Напомним, по итогам боксерского турнира Олимпийских игр 2016 года, сборная Узбекистана заняла первое место в медальном зачете команд.

Стоит отметить, что сборные команды Казахстана, Узбекистана и Туркменистана уже подтвердили свое участие в матчевой встречи и привезут в Харьков свои наиболее мощные составы. В свою очередь сборная Украины будет также представлена топовыми бойцами. Поэтому, зрителей ожидает очень яркое боксерское шоу, которое готовит для харьковчан и гостей города Федерация бокса Украины, благотворительный фонд Дмитрия Шенцева, а также Федерация бокса Харьковской области. Также в рамках данной матчевой встречи свой первый официальный поединок в 2018 году проведет и лучший боксер планеты прошлого года – Александр Хижняк.

Матчевая встреча четырех стран пройдет на лучшей спортивной арене Харькова – Дворце спорта "Локомотив".

"Несколько недель отделяет нас от масштабного боксерского события – матчевой встречи одних из самых сильных сборных мира. Более того приятно то, что сам город Харьков будет принимать это знаковое для нашего государства спортивное событие. Выражаю слова благодарности Харьковской областной администрации и Харьковскому городскому главе за поддержку и помощь в организации нашего мероприятия и развития спорта в нашем регионе в целом.

Благодарен также федерациям Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, поддержавших наше спортивное событие и подтвердили свое участие в матчевой встрече, – отметил первый вице-президент Федерации бокса Украины Дмитрий Шенцев. – Харьков неоднократно доказывал, что способен принимать и проводить соревнования самого высокого уровня. Кубок Европы 2010, Национальные первенства и международные турниры, чемпионат Европы 2017 и это не полный список мероприятий, которые успешно провел наш город на самом высоком уровне. Убежден, что наш будущий турнир по уровню организации и проведения станет одним из самых знаковых спортивных мероприятий, которые будет принимать Украина в 2018 году. Поэтому, пользуясь случаем, я приглашаю всех в город Харьков воочию увидеть лучших боксеров планеты и стать свидетелями поединков мирового уровня.

Сборная же Украины выступит на матчевой встрече также в своем "боевом" составе, который недавно боролся за историческую победу на чемпионате Европы 2017. Кроме того, в составе национальной сборной Украины мы увидим и лучшего боксера планеты 2017 Александра Хижняка, который будет принимать участие впервые в официальных соревнованиях после победы на чемпионате мира в Германии в прошлом году".

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Новости спорта, Александр Хижняк, Бокс, Новости бокса, Харьков.
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