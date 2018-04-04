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"Аккерман в Калифорнии": Ломаченко установил флаг в США
16:44 Сегодня Телеграф
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Новости спорта: Чемпион мира по боксу будет готовиться к бою против Линареса в США, где уже повесил флаг Белгород-Днестровского.

Украинский чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко прибыл на тренировочный сбор в Калифорнию, США. Там Ломаченко будет готовиться к поединку против чемпиона WBA в легком весе Хорхе Линареса, который состоится 12 мая в Нью-Йорке.

Прибыв в Калифорнию, украинский боксер установил на участке частного дома флаг своего родного города – Белгород-Днестровского, который представляет из себя две красных и желтую полосы, на фоне которой изображены три грозди винограда.

"Аккерман в Калифорнии", – подписал фотографии Ломаченко. Напомним, что Аккерман – это старое название Белгород-Днестровского, к тому же, произнести его американцам легче. Перед боями Ломаченко именно это название города произносит известный ринг-анонсер Майкл Баффер.

30-летний Василий Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион. В профессионалы перешел в 2013 году и уже в третьем поединке стал чемпионом мира. Всего в профи провел 11 боев: 10 побед и 1 поражение. Ломаченко – левша, рост – 170 сам, размах рук – 166.

32-летний Хорхе Линарес из Венесуэлы провел на профи-ринге 47 боев: 44 победы и 3 поражения. Рост боксера – 173 см, размах рук – 175 см.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Хорхе Линарес.
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