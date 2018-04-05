Ирландец О'Салливан согласился заменить Альвареса в бою с Головкиным

Ирландский боксер Гари О'Салливан сообщил, что согласился провести бой против чемпиона WBC, WBA, IBF, IBO в среднем весе Геннадия Головкина после того, как Сауль Альварес решил отказаться от поединка с казахстанцем.

"Моя задача, как профессионального боксера, – согласием ответить на предложение о поединке. Я ответил согласием на предложение о бое с Головкиным. Я много тренировался с момента последнего боя и теперь просто жду решения Геннадия. В этом вопросе полностью доверяю своей команде. Как только что-то узнаю, сообщу. Я не подведу болельщиков, получив шанс сразиться с лучшими. Моя судьба – снова стать чемпионом мира", – приводит слова О'Салливана ресурс BoxingScene.