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Ирландец О'Салливан согласился заменить Альвареса в бою с Головкиным

Гари О'Салливан
07:28 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Гари О'Салливан может заменить Сауля Альвареса в бою с Геннадием Головкиным.

Ирландский боксер Гари О'Салливан сообщил, что согласился провести бой против чемпиона WBC, WBA, IBF, IBO в среднем весе Геннадия Головкина после того, как Сауль Альварес решил отказаться от поединка с казахстанцем.

"Моя задача, как профессионального боксера, – согласием ответить на предложение о поединке. Я ответил согласием на предложение о бое с Головкиным. Я много тренировался с момента последнего боя и теперь просто жду решения Геннадия. В этом вопросе полностью доверяю своей команде. Как только что-то узнаю, сообщу. Я не подведу болельщиков, получив шанс сразиться с лучшими. Моя судьба – снова стать чемпионом мира", – приводит слова О'Салливана ресурс BoxingScene.

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Новости спорта, Бокс, Гари О'Салливан, Геннадий Головкин, Новости бокса.
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