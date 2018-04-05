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Бой Гассиев−Усик все еще может состоятся в Москве

Усик - Гассиев
07:49 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Советник Мурата Гассиева Лео Хоролинский сообщил, что бой между его клиентом и Александром Усиком может состоятся в Москве.

В финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) чемпион в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик должен встретиться с Муратом Гассиевым.

Ранее сообщалось, что финальный бой состоится 11 мая в Саудовской Аравии, но сейчас ведутся переговоры, чтобы провести финальный бой турнира в Москве.

«В данный момент ведутся переговоры между Федерацией бокса России и компанией Comosa», — сообщил Хоролинский в интервью корреспонденту FightNews.

«Comosa имеет право назначить дату и место проведения решающего боя. Где и когда бы не состоялся поединок, мы будем готовы на 100%. Думаю, для всех сторон будет лучше, чтобы решение вопроса не затягивалось. Ведь нам предстоит невероятный бой между двумя невероятными спортсменами».

Победитель этого боя станет абсолютным чемпионом мира, завоюет Кубок Мохаммеда Али и пополнит свой банковский счет на 10 миллионов долларов призовых.

 
 
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Новости спорта, WBSS, Александр Усик, Бокс, Лео Хоролинский, Мурата Гассиев, Новости бокса.
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