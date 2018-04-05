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Назван противник Головкина на поединок 5 мая

Геннадий Головкин
19:00 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Соперником Геннадия Головкина 5 мая станет молодой мексиканский боксер.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин проведет бой 5 мая против мексиканца Джейми Мунгуя. Об это сообщает ESPN, ссылаясь на многочисленные источники.

"Пока не официально, но, согласно многочисленным источникам, похоже, что соперником Геннадия Головкина станет мексиканец Джейми Мунгуя 5 мая в MGM Grand в Лас-Вегасе, если Комиссия Невады одобрит его как замену Саулю Альваресу", - сообщается на сайте.

Мунгуя - 21-летний непобежденный боксер, которого считают одним из лучших молодых бойцов. Еще 11 месяцев назад мексиканец боксировал в полусреднем весе, а дебют боксера состоялся в июле 2013 года в возрасте 16 лет.

Напомним, промоутеры Геннадия Головкина начали искать нового соперника после того, как Сауль Альварес отказался от участия в реванше. Спортивная комиссия штата Невада временно отстранила мексиканца от боев из-за проваленной допинг-пробы, Окончательное решение будет вынесено 18 апреля, согласно которому Альвареса могут отстранить на срок от 6 до 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что самым вероятным соперником для Головкина является О'Салливан.

Обе команды боксеров выразили надежду на скорейшее проведение реванша, как только Альвареса допустят к боям.

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