Президент WBC "приблизил" бой Ломаченко - Гарсия

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман заявил, что чемпион мира в первом полусреднем весе по версии IBF Майки Гарсия опуститься категорией ниже, чтобы защитить принадлежащий ему титул WBC.

По словам Сулеймана, будущий соперник Гарсии пока не определен. "Майки Гарсия останется в легком весе и защитит свой пояс WBC. Когда что-то станет известно, то мы объявим все", - заявил Сулейман.

Гарсия должен был провести защиту пояса WBC против Хорхе Линареса, но венесуэлец будет драться с Василием Ломаченко. Новый соперник американца будет назван ближе к июню, а одним из наиболее вероятных претендентов является чемпион IBF Роберт Истер-младший. Если Гарсия останется в легком весе, не исключено, что до конца года он встретится и с Ломаченко. Во всяком случае, оба боксера заявляли о готовности определить сильнейшего в ринге.