"Саша, прекрати колебаться": Уайт обратился к Поветкину

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (23-1, 17 КО) выразил недовольство поведением россиянина Александра Поветкина (34-1, 24 КО), который еще несколько дней назад обещал выйти на бой против него, а потом поменял мнение и выразил желание драться с обладателем поясов WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).

«Ну же, Саша, прекрати колебаться, на прошлой неделе ты сказал, что будешь драться со мной, почему ты резко поменял мнение? Я — первый номер в рейтинге WBC, но все еще рад был бы встретиться с тобой».

6 апреля Поветкин стал официальным претендентом на пояс WBA, которым владеет Джошуа. Россиянин успел заявить, что даже не хочет думать ни о ком из соперников кроме Энтони.