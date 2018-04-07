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Юниорская сборная Украины по боксу завоевала восемь медалей на турнире в Софии

Украинские юниоры
12:45 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: борная Украины по боксу среди юниоров заняла третье общекомандное место на международном турнире “Мемориал Почетного президента Европейской Конфедерации бокса.

По результатам соревнований в активе нашей команды два “золота”, четыре “серебра” и три “бронзы”.

“Считаю, что нам удалось показать хороший результат на соревнованиях такого уровня. В этом году участие в турнире принимал действительно сильный состав участников, поэтому мне действительно приятно за наших ребят, которые проявили свои сильные стороны для достижения такого итогового результата”, — отметил главный тренер юниорской сборной Украины Олег Кудинов.

Победителем соревнований стал Андрей Шумилов в весовой категории до 54 кг и Юрий Захареев (66 кг).

Серебряными призерами соревнований стали: Ярослав Бган (50 кг), Тимур Шепель (52 кг), Илья Мельничук (75 кг) и Денис Салабай (80 кг). “Бронзу” в копилку команды добавил Виталий Штурипита (48 кг) и Геннадий Масленников (52 кг).

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Новости спорта, Бокс, Болгария, Новости бокса, Украинские юниоры, Юниорская сборная Украины по боксу.
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