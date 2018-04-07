Промоутер Джошуа рассказал о ближайших планах своего подопечного

Менеджер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA/IBF/WBO/IBO Энтони Джошуа Эдди Хирн подтвердил информацию о том, что его подопечный должен провести обязательную защиту титула WBA против первого номера рейтинга организации Александра Поветкина.

При этом Хирн отметил, что не собирается отказываться от планов организовать бой Джошуа с обладателем пояса WBC в дивизионе Деонтеем Уайлдером.

«WBA назначила обязательную защиту — следующим соперником Джошуа должен стать Поветкин. У нас есть 30 дней на переговоры — на данный момент это говорит о том, что с большой вероятностью Энтони проведет свой следующий бой против Уайлдера или Поветкина».

Хирн в разговоре с ними отметил, что ему потребуется получение разрешения от WBA на отсрочку в проведении обязательной защиты против Поветкина для продолжения переговоров об объединительном бое с Уайлдером. Впрочем, ранее, комментируя подготовку к переговорам с представителями американца, Хирн сказал, что договоренность с Уайлдером может включать проведение обоими чемпионами «промежуточных» боев летом этого года, возможно, предполагая подобное развитие событий. Согласно решению WBA, бой Джошуа — Поветкин должен состояться в ближайшие пять месяцев.