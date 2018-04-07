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Украинец Деревянченко может сразиться с Головкиным 5 мая

Геннадий Головкин
22:16 Сегодня Телеграф
allboxing.ru
Фото: Твиттер Головкина

Новости спорта: Бой Геннадия Головкина 5 мая разрешен, однако его соперник пока неизвестен.

Как сообщает ESPN, Спортивная комиссия Невады удовлетворила запрос команды чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина на проведение поединка в Лас-Вегасе 5 мая, однако соперник чемпиона пока не известен. Напомним, что в начале этой недели Сауль Альварес отказался от назначенного на 5 мая второго боя с Головкиным из-за продолжающегося в его отношении расследования о нарушении антидопинговых правил. Команда чемпиона решила все равно провести бой 5 мая в Лас-Вегасе, но на другой арене, на что требовалось получить разрешение Комиссии.

Ранее ESPN сообщал со ссылкой на осведомленные источники, что соперником Головкина станет 21-летний Хайме Мунгиа (28-0, 24 КО), соотечественник Альвареса, что было важно, так как 5 мая — национальный праздник Мексики «Синко де майо». Однако Спортивная комиссия Невады вряд ли даст согласие на бой Головкин-Мунгия из-за того, что мексиканец слишком молод, не имеет опыта серьезных претендентских боев и поднимается из более легкой весовой категории.

Другими возможными кандидатами в соперники чемпиону называют 33-летнего ирландца Гэри О’Салливана, бывшего чемпиона мира в первом среднем весе Деметриуса Андрейда и обязательного претендента на титул IBF в среднем весе Сергея Деревянченко.

Как отмечает ESPN, WBC, WBA и IBF имеют договоренность о поочередном выставлении требований по проведению обязательных защит к чемпионам, владеющим поясами по нескольким версиям. Поединок Головкин-Альварес должен был стать обязательной защитой по версии WBC, и в сложившихся обстоятельствах представители Деревянченко считают, что обязательства Головкина перед WBC должны считаться выполненными, и сейчас настала очередь IBF, которая должна незамедлительно назначить бой Головкин-Деревянченко.

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