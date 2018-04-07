Санчес: Гассиев покажет Усику, что расставание с Баширом было ошибкой

Тренер чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе российского боксера Мурата Гассиев Абель Санчес считает, что будущему сопернику Гассиева украинцу Александру Усику, владеющему чемпионскими поясами WBC и WBO, лучше было бы боксировать против Гассиев в таком стиле, которого он придерживался во время своего сотрудничества с американским тренером Джеймсом Али Баширом:

"Бой с Усиком будет непростым - на таком уровне простых боев не бывает. Что я думаю по поводу расставания Усика с Джеймсом Али Баширом? Джеймс очень хороший тренер, но иногда его бойцы хотят боксировать более агрессивно, а не вести бой с дистанциии. Но что касается Усика, то Мурат Гассиев покажет ему, что прекращение сотрудничества с Баширом было его ошибкой, потому что если бы он оставался с ним, шансов у него были бы побольше", - сказал Абель Санчес в интервью BWTM Sports.