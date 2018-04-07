Менеджер Уайлдера: Кличко был самым техничным боксером последних 20 лет

Джей Диас, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера, считает, что никто не обладает таким сильным ударом, как у его клиента.

"Сила удара дана Богом. При правильной технике и тренировках вы можете увеличить ее на 10-13%, но большая часть дана от природы. Один боксер наносит удар и нокаутирует, другой бьет – и ничего не происходит.

Посмотрите на братьев Кличко. Владимир был самым техничным боксером последних 20 лет. Виталий предпочитал не ортодокс – опущенные руки, петляющие удары. Они оба будут в Зале Славы. Существует несколько способов нокаутировать соперника. Посмотрите на бой Уайлдера со Стиверном. Первый нокдаун был в стиле Владимира – технически совершенная "двоечка". Второй и третий были похожи на стиль Виталия.

Можно ли считать удар Уайлдера сильнейшим в мире. Да. Никто не бьет так сильно, как Деонтей", – цитирует менеджера Sky Sports.