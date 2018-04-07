Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед": онлайн-трансляция матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед": онлайн-трансляция матча
Новости: Огненная и жгучая Кайла Кадорна - девушка футболиста "Кристал Пэлас" (Фото) Огненная и жгучая Кайла Кадорна - девушка футболиста "Кристал Пэлас" (Фото)
Новости: Самая титулованная олимпийская чемпионка завершила карьеру Самая титулованная олимпийская чемпионка завершила карьеру
Новости: "Динамо" уничтожило "Зарю" "Динамо" уничтожило "Зарю"
X

Менеджер Уайлдера: Кличко был самым техничным боксером последних 20 лет

Владимир Кличко
17:59 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Джей Диас сравнил своего подопечного с Владимиром Кличко.

Джей Диас, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера, считает, что никто не обладает таким сильным ударом, как у его клиента.

"Сила удара дана Богом. При правильной технике и тренировках вы можете увеличить ее на 10-13%, но большая часть дана от природы. Один боксер наносит удар и нокаутирует, другой бьет – и ничего не происходит.

Посмотрите на братьев Кличко. Владимир был самым техничным боксером последних 20 лет. Виталий предпочитал не ортодокс – опущенные руки, петляющие удары. Они оба будут в Зале Славы. Существует несколько способов нокаутировать соперника. Посмотрите на бой Уайлдера со Стиверном. Первый нокдаун был в стиле Владимира – технически совершенная "двоечка". Второй и третий были похожи на стиль Виталия.

Можно ли считать удар Уайлдера сильнейшим в мире. Да. Никто не бьет так сильно, как Деонтей", – цитирует менеджера Sky Sports.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Джей Диас, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Ибрагимович назвал любимого актера

Ибрагимович назвал любимого актера
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид

"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Энтони Джошуа может сразиться с Миллером в США Российский боксер попробует нокаутировать обидчика Кличко Ломаченко вновь включил режим футболиста и удивил всех на тренировке (Видео)

Последние новости

Волкер потребовал у РФ и боевиков ОРДЛО прекратить запугивать наблюдателей ОБСЕ Вилково под угрозой затопления Модель Кайли Дженнер поделилась снимком маленькой дочери
Сегодня читают в спорте
01 Кавани совершил чудовищный промах в матче с "Сент-Этьеном" (Видео)
02 Как Макгрегор автобус с бойцами UFC разгромил (Видео)
03 Президент WBC "приблизил" бой Ломаченко - Гарсия
04 Тренер "Боруссии" - о возвращении Ярмоленко
05 "Ливерпуль" хочет подписать одного из лидеров "Шахтера"
Новости сегодня
19:11 В Дании старая башня рухнула на библиотеку
19:10 Врачи назвали овощи, которые плохо влияют на здоровье зубов
18:52 Снаряд калибра 152 мм обнаружили на Ровенщине
18:50 Гвардиола: Я не играю конкретно против Моуринью
18:43 У 6-летней дочери Бейонсе появится собственный стилист
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко убежден в победе Украины Порошенко убежден в победе Украины
Новости: В Иерусалиме сошел Благодатный огонь В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Новости: Грузовик въехал в людей в германском Мюнстере Грузовик въехал в людей в германском Мюнстере
Новости: Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки с душевными пожеланиями Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки с душевными пожеланиями
Добавить комментарий
0