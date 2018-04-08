Мейвезер хочет организовать бой для Ломаченко

Глава Mayweather Promotions Флойд Мейвезер намерен организовать боя между Джервонтой Дэвисом и украинским чемпионом по версии WBO Василием Ломаченко.

"Если Дэвис победит Хесуса Куэйяра, то мы сделаем ему бой с Ломаченко. Я уже провел предварительные переговоры с Дюбефом (Тодд Дюбеф – глава TopRank – прим. ред)", – приводит слова Мейвезера ресурс vringe.com.

Также сообщается, что договоренность о бое Ломаченко и Дэвиса подтвердил глава TopRank Тодд Дюбеф.

Напомним, что свой следующий бой Василий Ломаченко проведет 12 мая в Нью-Йорке на арене театра Madison Square Garden против чемпиона по версии WBA Хорхе Линареса.

В свою очередь поединок Дэвиса против Хесуса Куэйяры запланирован на 21 апреля.