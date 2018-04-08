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Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы

Владимир Кличко
18:14 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com
Фото: klitschko-brothers.com

Новости спорта: 15 апреля Владимир Кличко представит в необычном амплуа.

В рамках концерта закарпатской группы «Rock-H», который состоится в столичном Docker Pub, легенда мирового бокса продемонстрирует свои способности ударника. Владимир сядет за ударную установку и сыграет две композиции группы, которые ему особо понравились.

Напомним, что именно барабаны являются любимым музыкальным инструментом украинца. В его доме для ударной установки соорудили специальную звукоизолированную комнату, где Кличко может играть, не мешая родным.

Владимир познакомился с творчеством «Rock-H» пару лет назад, а не так давно закарпатская рок-группа даже посетила музей достижений Кличко, где, судя по всему, ребята и договорились о таком необычном эксперименте.

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Все по теме:

Новости спорта, Rock-H, баБ, Барабаны, Бокс, Владимир Кличко, Новости бокса.
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