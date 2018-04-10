В США осуществлено покушение на боксера Флойда Мейвезера

В понедельник утром в Атланте было совершено покушение на боксера Флойда Мейвезера, в результате чего был ранен его телохранитель. Об этом сообщает AJC.

"Кортеж боксера из троих машин направлялся в отель InterContinental Buckhead. К нему подъехал автомобиль, из окна которого неизвестный выстрелил в одну из машин кортежа", - говорится в сообщении.

Телохранитель боксера был ранен в ногу. Его доставили в мемориальную больницу Грэди. Состояние оценивается как стабильное.

По данным полиции Атланты, Мейвезер находился в одном из автомобилей кортежа и не был ранен.

"После выстрела кортеж боксера быстро скрылся с места происшествия, но автомобиль стрелка следовал за ним некоторое время", - говорится в сообщении.