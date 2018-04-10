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В США осуществлено покушение на боксера Флойда Мейвезера

Флойд Мейвезер
04:46 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: В итоге нападения ранен телохранитель боксера, сам Мейвезер не пострадал.

В понедельник утром в Атланте было совершено покушение на боксера Флойда Мейвезера, в результате чего был ранен его телохранитель. Об этом сообщает AJC.

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"Кортеж боксера из троих машин направлялся в отель InterContinental Buckhead. К нему подъехал автомобиль, из окна которого неизвестный выстрелил в одну из машин кортежа", - говорится в сообщении.

Телохранитель боксера был ранен в ногу. Его доставили в мемориальную больницу Грэди. Состояние оценивается как стабильное.

По данным полиции Атланты, Мейвезер находился в одном из автомобилей кортежа и не был ранен.

"После выстрела кортеж боксера быстро скрылся с места происшествия, но автомобиль стрелка следовал за ним некоторое время", - говорится в сообщении.

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Новости спорта, Бокс, Новости бокса, Покушение, Флойд Мейвезер.
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