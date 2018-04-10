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Марко Хук проведет бой в супертяжелом весе

Марко Хук
13:21 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе немецкий боксер Марко Хук решил подняться до супертяжелой весовой категории.

Марко Хук свой последний поединок на профессиональном ринге досрочно проиграл чемпиону WBO в первом тяжелом весе украинцу Александру Усику в рамках Всемирной боксерской суперсерии. Теперь немецкий боксер решил подняться в весовой категории. Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

Свой следующий поединок Марко Хук (40-5, 27 КО) проведет в супертяжелой весовой категории 21 июня в Мюнхене. Его соперником станет 41-летний Якуп Саглам (40-4, 37 KO).

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