Марко Хук проведет бой в супертяжелом весе

Марко Хук свой последний поединок на профессиональном ринге досрочно проиграл чемпиону WBO в первом тяжелом весе украинцу Александру Усику в рамках Всемирной боксерской суперсерии. Теперь немецкий боксер решил подняться в весовой категории. Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

Свой следующий поединок Марко Хук (40-5, 27 КО) проведет в супертяжелой весовой категории 21 июня в Мюнхене. Его соперником станет 41-летний Якуп Саглам (40-4, 37 KO).