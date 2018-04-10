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Линарес: Мы увидим, насколько Ломаченко хорош, а затем воспользуемся тем, что я больше

Хорхе Линарес
12:13 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Венесуэлец Хорхе Линарес хочет воспользоваться своим преимуществом в габаритах.

Чемпион WBA в легком весе венесуэльский боксер Хорхе Линарес заявил, что собирается воспользоваться в поединке с Василием Ломаченко тем, что он больше украинца.

"Я знаю, что Ломаченко хороший, что он лучший независимо от весовой категории и этого достаточно, чтобы мотивировать меня. Это мечта - драться с Ломаченко 12 мая. Если один боец побил его, то почему никто другой не сможет этого сделать? У Василия была невероятная любительская карьера, но когда ему дали очень опытного боксера, то он проиграл. А что касается других, с кем он дрался в последнее время, то это не были большие бои. Последний поединок с Ригондо выглядел очень плохо. Я могу сказать вам, что всегда вдохновлялся Ломаченко, но выключил тот бой, потому что он был скучным для меня.

Ломаченко-профессионала защищают. Нам нужно посмотреть, что у него есть, потому что сейчас он встретится с очень опытным боксером, который находится в лучшей форме в своей карьере. Увидим, с чем он выйдет в ринг. Это должно быть интересно. Мы оба достаточно техничные боксеры, это будет хороший бой. Я правша, а он левша. Мы увидим, насколько он хорош, а затем воспользуемся тем, что я больше. Увидим, как он справится с этим, выйдет ли он боксировать или атаковать, потому что он встретится с боксером, который в два раза больше него самого", - цитирует Линареса XSPORT.

Напомним, бой между чемпионом WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко (10-1, 8 КО) и венесуэльским чемпионом WBA в легком весе Хорхе Лінаресом (44-3, 29 КО) состоится 12 мая на 20-тысячной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. 30-летний украинский боксер имеет на профи-ринге 10 побед (8 - нокаутом) и 1 поражение. 32-летний Хорхе Линарес - 44 победы (29 - нокаутом) и 3 поражения. Ломаченко впервые будет драться в легком дивизионе. На кону поединка будет стоять пояс WBA, которым владеет венесуэлец.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Хорхе Линарес.
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