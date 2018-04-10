"Мы готовы": Менеджер Уайлдера - о возможном поединке с Джошуа

Джей Диз, менеджер и тренер чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, заявил, что они уже согласились практически со всеми требованиями команды чемпиона WBF, IBF и WBO Энтони Джошуа и рассчитывают, что объединительный бой состоится очень скоро.

«Мы готовы забыть о самолюбии, главное, чтобы бой состоялся, — цитирует Диза издание Tuscaloosa News. — Мы согласны боксировать в Британии. Мы согласны на разделение гонорара 60 на 40 в пользу Джошуа при условии, что в случае победы Деонтея (на которую мы конечно рассчитываем) соотношение будет обратным. Обе стороны хотят, чтобы в контракте было условие о реванше. Так что нам не надо начинать переговоры с нуля, договориться можно быстро».

«Мы делаем все от нас зависящее, — добавил Диз. — Возможность провести подобный бой предоставляется не так часто, и мы не хотим упустить ее».

Напомним, что WBA санкционировала защиту титула Энтони Джошуа против Александра Поветкина. На переговоры сторонам отводилось 30 дней.